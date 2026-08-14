Raoul Russo “Fratelli d’Italia leale con gli alleati ma ora basta sacrifici, serve coerenza”

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di Italpress - 14 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Leali con gli alleati, ma comunque desiderosi di far valere il proprio status all’interno della coalizione: per Fratelli d’Italia il 2027 sarà un anno cruciale in vista del voto a livello locale, regionale e nazionale. La Sicilia sarà come sempre centrale sul piano strategico: in un’intervista all’Italpress il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo traccia sia le prospettive del centrodestra sull’Isola sia le aspettative del suo partito. Il primo punto affrontato da Russo riguarda però la fine della legislatura all’Ars, con ancora diversi dossier da chiudere nei prossimi dodici mesi: “Gli interventi attualmente più urgenti riguardano naturalmente gli investimenti strategici nelle infrastrutture, in particolare quelle relative ai trasporti, trovando risorse necessarie anche per potenziare e completare la rete autostradale, ma nell’ultima Finanziaria occorre pensare anche a interventi importanti per sostenere concretamente le famiglie e giovani”. Una certa attenzione, secondo l’esponente di FdI, “merita anche il tema dei Comuni: credo sia importante che vengano rimpinguati adeguatamente i trasferimenti del fondo ordinario dei Comuni, consentendo agli amministratori locali di programmare adeguatamente investimenti e servizi e agli enti locali di fuoriuscire dalla logica emergenziale, che molto spesso li porta ad essere in sofferenza finanziaria appunto per carenza di risorse adeguate”.

Fondamentale, per Russo, lasciare alle spalle le tensioni: “Al di là dei momenti di frizione, che fanno parte di una normalissima dialettica parlamentare, il rapporto con Schifani è sempre stabile e cordiale. È un presidente che aveva avuto il sostegno importante di Fratelli d’Italia: abbiamo fatto un importante passo indietro rinunciando alla candidatura dell’uscente Musumeci, il quale aveva operato ottimamente ma in un’ottica di coalizione fece un passo indietro responsabile per favorire una coalizione più ampia e vincente possibile. Il rapporto con Schifani è importante, fermo restando che noi siamo alleati leali, coerenti ma anche in grado di rappresentare le ragioni del primo partito della coalizione quando riteniamo di avere punti di vista articolati e differenti rispetto al presidente della Regione”. Guardando al voto, aggiunge, “Fratelli d’Italia punta, come sempre, a essere il partito centrale della coalizione e quella forza politica che, come ha dimostrato in questi anni a livello sia nazionale che regionale, non vuole prevaricare nessuno ma vuole rimarcare il ruolo di responsabilità del primo partito della coalizione e quindi avere la giusta centralità nel progetto del centrodestra. Dagli alleati ci aspettiamo sicuramente chiarezza, la stessa coerenza che noi mettiamo sempre nelle nostre azioni, senso di responsabilità: ritengo sia sempre importante ragionare sul programma, sul progetto e sugli obiettivi da raggiungere insieme piuttosto che su tematiche legate a nominalismi, candidature e quant’altro”.

Dagli altri partiti di centrodestra, conclude Russo, “mi aspetto che manifestino lo stesso senso di responsabilità che ha avuto Fratelli d’Italia soprattutto alle elezioni amministrative, dove abbiamo cercato di mantenere la coalizione unita e mettere avanti le ragioni della squadra piuttosto che quelle dei singoli partiti: non sempre questo è avvenuto, ci aspettiamo che stavolta avvenga. Fratelli d’Italia è un partito responsabile, che sa fare passi indietro, ma non accetterà più di fare sacrifici in termini di prospettiva politica e messaggi da lanciare nel momento in cui gli alleati non agiscano di conseguenza: gli elettori ci chiedono responsabilità, coerenza e chiarezza e questi sono i capisaldi su cui dobbiamo fondare la coalizione”.

– foto da video Italpress –

(ITALPRESS).