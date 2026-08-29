“Prima o poi lo farò”, opera prima del giovane scrittore trapanese Francesco Spina

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di Italpress - 29 Ago 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – “Prima o poi lo farò”, è l’opera prima del giovane scrittore trapanese Francesco Spina. Un libro introspettivo, profondo, basato su tanti avvenimenti di vita vissuta. Una riflessione pervade tutto lo scritto: a volte ci si allontana da sé stessi senza accorgersene. Si seguono le aspettative, i consigli delle persone care, le strade che sembrano giuste. E’ quello che accade al protagonista di questa storia, un ragazzo siciliano che lascia la sua terra convinto che per essere felice sia necessario andare via. Milano, l’università, il lavoro, una vita costruita attorno a ciò che “si dovrebbe” desiderare. Finché un’esperienza di volontariato in Sudafrica incrina ogni certezza. Da Cape Town all’America Latina, tra mare, kitesurf, incontri, amori, perdite e ripartenze, prende forma un percorso che mette in discussione tutto: il successo, le abitudini, le paure, perfino l’idea stessa di felicità. Perché la felicità non è sempre un traguardo, ma un cammino fatto di scelte quotidiane, di ritorni inaspettati, di attimi semplici come il caffè del mattino con i genitori, una partita a carte con i nonni, una serata con gli amici di sempre. E forse la cosa più difficile non è partire, ma avere il coraggio di fermarsi e chiedersi: “Ma io cosa voglio davvero?”.

Francesco Spina nasce a Erice nel 1992. Si laurea in Economia e Gestione d’Impresa all’Università di Siena, consegue una laurea magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie e un master in Sport Management presso Il Sole 24 Ore. Oggi vive a Trapani e lavora come istruttore di kitesurf.

– foto ufficio stampa Spina –

(ITALPRESS).