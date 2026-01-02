Panettoni con false diciture Dop e Igp, scatta la denuncia nel Catanese

Italpress Notizie Sicilia

02 Gen 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Blitz dei carabinieri del Nas di Catania in un laboratorio di prodotti dolciari, in particolare lievitati e prodotti da forno, in un comune pedemontano. I militari nel corso dei controlli hanno potuto accertare che il titolare acquistava panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente confezionandoli per la successiva vendita in apposite scatole con il logo della sua azienda dove era stampigliata rispettivamente la dicitura “Panettone al Pistacchio Verde di Bronte Dop” e “Panettone al Cioccolato di Modica Igp”.

Nel risalire alla tracciabilità dei prodotti, anche attraverso un controllo presso le aziende produttrici, i carabinieri hanno verificato che tra gli ingredienti dei panettoni non erano presenti né il Pistacchio verde di Bronte, né la cioccolata di Modica che sono materie prime protette da marchi di tutela. Il titolare, che aveva anche creato un proprio sito online di vendita al dettaglio, è stato denunciato per tentata frode nel commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravati dal fatto di avere indicato fraudolentemente una denominazione di origine o geografica per trarre in inganno il potenziale consumatore.

