Palermo, nuove intimidazioni contro negozi a Sferracavallo e Tommaso Natale

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di Italpress - 07 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Nuove intimidazioni a Palermo. Bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state trovate davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e nei pressi del bar pasticceria Sweet Life, nella borgata marinara. Analogo episodio davanti al ristorante Ulisse, a Tommaso Natale. A lanciare l’allarme sono stati i titolari dei locali. Indagano i carabinieri.

SCHIFANI “ATTENZIONE MASSIMA, ALCUNE ZONE DI PALERMO VANNO MONITORATE”

“La mafia a volte si insabbia, a volte riemerge. E’ un fenomeno terribile che non si può mai né ignorare, né sottovalutare. Credo che l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura sia massima. Questi fenomeni, in versioni diverse, con i ragazzi che sparano, sono espressione di una nuova manovalanza naturalmente pericolosissima. Vi sono zone della città di Palermo che vanno monitorate. Il ministro dell’Interno l’anno scorso ha raccolto l’appello mio e del sindaco Lagalla per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e i risultati si stanno vedendo”. Così, a Catania, a margine del convegno Liberi di scegliere, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando degli ultimi episodi di violenza avvenuti a Palermo.

SINDACO “FERMA CONDANNA, MANTENERE ALTA ATTENZIONE”

“Quanto accaduto oggi tra Sferracavallo, Tommaso Natale e lo Zen rappresenta un segnale grave che non può e non deve essere sottovalutato. Le intimidazioni ai danni di attività commerciali, così come ogni forma di condizionamento mafioso della vita economica e sociale dei quartieri, trovano la mia più ferma condanna personale e quella dell’intera amministrazione comunale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge: “Gli episodi registrati a Sferracavallo si inseriscono in un quadro che desta forte preoccupazione e che richiama tutti, istituzioni e comunità civile, a mantenere alta l’attenzione. Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi, esistono elementi concreti che fanno pensare a una recrudescenza di dinamiche criminali riconducibili a una matrice mafiosa, rispetto alle quali lo Stato e tutte le sue articolazioni devono continuare a garantire una presenza forte, costante e visibile sul territorio. Ai titolari e ai lavoratori delle attività colpite desidero esprimere la mia vicinanza concreta e quella del Comune di Palermo. Nessuno deve sentirsi solo davanti a intimidazioni e minacce. L’amministrazione comunale continuerà a collaborare pienamente con la Prefettura, con la magistratura e con le forze dell’ordine affinché vengano individuati al più presto i responsabili e venga garantita sicurezza agli operatori economici e ai cittadini”.

“Altrettanto grave – prosegue Lagalla – è quanto avvenuto oggi allo Zen, dove alcuni ambulanti sono stati costretti a non svolgere il consueto mercato rionale a causa di pressioni e imposizioni inaccettabili per permettere il funerale di un pregiudicato. Nessuno può pensare di sostituirsi allo Stato o di esercitare forme di controllo sulle attività commerciali e sulla vita di un quartiere. Si tratta di comportamenti che colpiscono lavoratori onesti e famiglie che vivono del proprio impegno quotidiano e che hanno invece bisogno di legalità, tutela e opportunità. Per questa ragione, il Comune trasmetterà una segnalazione alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto. Saremo al fianco dei commercianti e degli ambulanti coinvolti, perché Palermo non può arretrare davanti a chi tenta di imporre paura e silenzio. La risposta deve essere unitaria, ferma e fondata sulla presenza delle istituzioni, sulla difesa del lavoro e sull’affermazione della legalità”, sottolinea il sindaco Roberto Lagalla.

CISL “REAGIRE INSIEME CONTRO MAFIA CHE ALZA TIRO”

“Sono segnali quotidiani preoccupanti e allarmanti, quelli legati agli episodi avvenuti nelle ultime settimane a Sferracavallo e Tommaso Natale, che colpiscono il cuore delle borgate marinare di Palermo. Una deriva che va fermata subito, la mafia delle intimidazioni, delle richieste del pizzo, ma anche della violenza di strada come confermano i fatti di cronaca delle ultime settimane nel capoluogo siciliano, alza sempre di più il tiro e questo richiede uno sforzo in più sul fronte del contrasto e del controllo del territorio”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, commentando gli ultimi episodi intimidatori nei confronti dei locali di Sferracavallo e Tommaso Natale.

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i titolari degli esercizi commerciali che sono bersaglio di questi atti intimidatori e vessatori, non vanno lasciati soli. Preoccupa molto la recrudescenza del fenomeno delle estorsioni, della violenza armata soprattutto e spesso per mano di giovani e che mette a rischio i cittadini. Il percorso della legalità è ancora lungo e va affrontato tutti insieme. Perché finché l’oppressione mafiosa si farà sentire, il nostro territorio non potrà rinascere e svilupparsi come merita” conclude Badami.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).