Palermo, l’Italo Belga annuncia l’avvio della stagione balneare a Mondello dal 12 giugno

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di Italpress - 10 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Mondello Immobiliare Italo Belga comunica l’avvio della stagione balneare sulla spiaggia di Mondello. A partire da venerdì 12 giugno saranno rese progressivamente fruibili le prime aree della spiaggia, a cominciare dal tratto antistante l’Antico Stabilimento e da quello di Valdesi. Nei giorni successivi saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia, secondo l’avanzamento delle attività organizzative e di allestimento. La Società terrà informati cittadini, utenti e visitatori sui successivi aggiornamenti.

“La stagione 2026 – si legge nella nota – si caratterizzerà per una proposta ampliata e più modulare rispetto all’offerta tradizionale, con soluzioni pensate per rispondere a esigenze diverse e consentire un più ampio accesso alla spiaggia. Accanto ai servizi balneari attrezzati, con lettini e ombrelloni disponibili attraverso ingressi giornalieri e formule in abbonamento, sarà infatti potenziata l’area a tariffa ridotta, concepita per favorire una fruizione economicamente più sostenibile della spiaggia. Al costo di 6 euro per l’ingresso giornaliero, gli utenti potranno usufruire dei servizi essenziali, tra cui assistenza al salvamento, pulizia dell’arenile, bagni e docce”.

“Abbiamo attraversato una fase complessa, che ha inciso inevitabilmente sui tempi di preparazione della stagione — dichiara la Società —. Oggi il nostro impegno è concentrato sull’avvio progressivo delle attività e su un’offerta più ampia, modulare e sostenibile, capace di rispondere a esigenze diverse e di favorire un accesso più esteso alla spiaggia di Mondello”. La Mondello Immobiliare Italo Belga conferma il proprio impegno per una stagione costruita su qualità, accessibilità, sostenibilità economica dell’offerta e valorizzazione di Mondello come patrimonio collettivo della città.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).