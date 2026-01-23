Ovazioni e tutto esaurito per “Il lago dei cigni” al Teatro Massimo di Palermo

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 23 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un’ovazione interminabile ha salutato ieri sera il debutto al Teatro Massimo di Palermo de Il lago dei cigni. In una Sala Grande gremita in ogni ordine di posto, la nuova versione coreografica firmata da Jean-Sébastien Colau ha appassionato il pubblico, trasportando il capolavoro di Cajkovskij nelle atmosfere della Sicilia del Gattopardo. Applausi a scena aperta al termine di quasi ogni quadro hanno scandito la serata, trasformatasi in un vero e proprio tributo all’eccellenza del Corpo di ballo che, sotto la guida di Colau, ha mostrato una solida coesione e maturità.

Un’autentica ovazione è stata riservata alla coppia di protagonisti: la straordinaria Maia Makhateli, stella del Dutch National Ballet, ha offerto un’interpretazione di Odette/Odile tecnicamente impeccabile e commovente. Accanto a lei, il beniamino di casa Andrea Sarri, palermitano e premier danseur dell’Opéra di Parigi, ha letteralmente infiammato la platea, con una prova di grande vigore e sensibilità interpretativa, confermando il legame speciale che lo unisce alla sua città.

A dare respiro e corpo alla rappresentazione ha contribuito l’Orchestra del Teatro Massimo, diretta dal Maestro Nicola Giuliani, che ha restituito alla partitura di Cajkovskij tutto il suo splendore romantico, in una perfetta simbiosi tra buca e palcoscenico. L’allestimento, impreziosito dalle scenografie di Francesco Zito e dai raffinati costumi di Cécile Flamand, ha trasformato il palcoscenico in un affresco storico di grande bellezza, rendendo omaggio all’estetica di Tomasi di Lampedusa. Il successo della “prima” e il sold out di tutte le recite conferma Il lago dei cigni come uno degli appuntamenti centrali della stagione.

Lo spettacolo resterà in scena fino all’1 febbraio 2026 vedendo l’avvicendarsi di tre cast nei ruoli principali. Nei panni di Odette/Odile si alterneranno Maia Makhateli (24, 25, 27 gennaio), Martina Pasinotti (23, 29, 31) e Yuriko Nishihara (28, 30, 1 febbraio); nel ruolo del principe Siegfried, accanto alle rispettive partner, danzeranno Andrea Sarri (24, 25, 27 con Makhateli; 23, 29, 31 con Pasinotti) e Michele Morelli (28, 30, 1).

Completano il cast: per Rothbart Diego Millesimo (22, 24, 25, 27, 30) e Andrea Mocciardini (23, 28, 29, 31, 1); Benno Alessandro Cascioli (22, 24, 25, 27) Diego Mulone (23, 29, 31) e Giovanni Traetto (28, 30, 1); l’Amica di Benno Francesca Davoli (22, 24, 25, 27), Carla Del Sorbo (23, 29, 31), Giulia Neri (28, 30, 1). Calendario delle recite: 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2026. Durata: 2h e 40′ (80′ primo atto; 80′ secondo atto + 20′ di intervallo).

-Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo di Palermo-

(ITALPRESS).