Messina, si dimette il sindaco Federico Basile: “La città non merita di vivere sotto scacco” / Video

“La città non merita di essere tenuta né sotto scacco né sotto osservazione della politica che guarda come ci si comporta. E per questo motivo, penso che siete fatti per questo, vi comunico che ho appena rassegnato le mie dimissioni. Con la consapevolezza che tutto quello che vi ho detto non è un racconto, ma è l’illustrazione di un percorso che si deve aprire – ha detto Basile – Questo è l’elemento fondamentale. Oggi, come su tutte le impostazioni politiche a livello nazionale o regionale, siamo davanti a un anno nel quale si comincia a ragionare di compromessi, di ricollocamenti politici, ci sono le giacchette che vengono tirate a destra e a sinistra loro oggettivamente. Io potrei anche continuare a fare il sindaco così, fare un bel accordo politico con il centro-destra o con il centro-sinistra e garantirmi anche una facile elezione, ma questo serve a me e non serve alla città”.

