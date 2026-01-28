Maxi operazione in Italia ed Europa contro un’organizzazione dedita alla pirateria audiovisiva / Video

Italpress Notizie Sicilia

Italpress - 28 Gen 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime in particolare la pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri, eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese.

La vasta operazione internazionale di contrasto al cybercrime e alla pirateria audiovisiva è stata condotta dalla Polizia Postale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, con il supporto di Eurojust, Europol e Interpol. Oltre 100 operatori sono stati impegnati in perquisizioni in 11 città italiane e nei confronti di 14 obiettivi all’estero, con la collaborazione delle forze di polizia di Regno Unito, Spagna, Romania e Kosovo e delle autorità di Canada, India, Corea del Sud ed Emirati Arabi. L’indagine, avviata circa un anno fa e scaturita dalla precedente operazione internazionale “Taken Down”, ha consentito di acquisire gravi indizi nei confronti di un sodalizio criminale transnazionale composto da 31 indagati, ritenuto dedito alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato attraverso sistemi IPTV illegali, oltre a reati di accesso abusivo a sistemi informatici, frode informatica, riciclaggio e intestazione fittizia di beni.

Smantellata un’articolata infrastruttura informatica che serviva illegalmente milioni di utenti finali in ambito nazionale e internazionale, consentendo la captazione e la rivendita illegale di contenuti live e on demand protetti da diritto d’autore, appartenenti alle principali piattaforme televisive mondiali. L’operazione ha portato al blocco di circa mille rivenditori italiani e all’oscuramento di oltre 100mila utenti in Italia, con milioni di utilizzatori coinvolti a livello globale. In Italia sono state sequestrate tre note piattaforme IPTV illegali, mentre in Romania è stata individuata una delle principali IPTV mondiali, operante attraverso più server.

