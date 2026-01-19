Maltempo, allerta rossa per la Sicilia centro-orientale. Disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 19 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Maltempo in Sicilia, soprattutto sulla parte orientale dell’Isola. Già nel pomeriggio di ieri, la Protezione Civile Regionale aveva diramato l’allerta meteo di colore arancione-rosso per la giornata di oggi, costringendo numerosi comuni siciliani soprattutto tra Catania e Messina a disporre la chiusura delle scuole e a provvedere ulteriori restrizioni a tutela dell’incolumità dei cittadini. Diversi Comuni, tra cui quelli di Catania, Messina, Siracusa e Agrigento, hanno provveduto a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio e provincia. Anche le Università di Catania e Messina hanno disposto la sospensione delle attività per oggi, con estensione probabile del provvedimento anche per la giornata di domani.

ALLERTA ROSSA PER LA ZONA CENTRO-ORIENTALE

La Protezione Civile regionale ha innalzato a rosso il livello di allerta meteo per la Sicilia centro-orientale. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha stabilito che il livello di allerta, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 0.00 fino alle ore 24.00 di domani, passa da arancione a rosso (massima allerta). Persistono venti di burrasca con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Interessate le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

ALLERTA ARANCIONE PER IL VERSANTE OCCIDENTALE

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido in Sicilia fino alle 24 di domani. Sul territorio palermitano permane l’allerta arancione, così come sul versante occidentale dell’Isola.

IL SINDACO DI MESSINA INVITA A LASCIARE LE ABITAZIONI FRONTE MARE

Il maltempo è atteso in serata nella zona sud di Messina, con maggiori criticità tra Tremestieri e Giampilieri. Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, dopo un briefing al Centro operativo comunale, hanno invitato in via cautelativa i residenti delle abitazioni fronte mare a valutare un allontanamento temporaneo. Le aree più delicate sono Giampilieri, Mili Moleti e Ponte Schiavo. È in corso lo spostamento degli ospiti di una Rsa a Ponte Schiavo e al PalaMili sono state predisposte circa 30 brandine per l’accoglienza. L’avviso segue l’innalzamento dell’allerta meteo da arancione a rossa, valida dalle 18. Nessuna evacuazione è in corso o prevista, precisa il sindaco.

CIRCOLAZIONE TRENI SOSPESA IN ALCUNE TRATTE

In seguito all’avviso meteo della Protezione Civile Regionale, che prevede Allerta Rossa e Arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Sicilia sarà interessata da alcune modifiche. Lo rende noto Ferrovie dello Stato Italiane. La circolazione sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. Previste modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Piraineto-Trapani. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.

DISAGI NEI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE MINORI

Disagi per il maltempo nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. Sospese diverse corse da e per le Eolie. Aliscafi fermi in porto stamane a Milazzo. L’unico mezzo a viaggiare, con riserva di approdo, negli scali di Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina, Filicudi e Alicudi è la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori. Le scuole del Comune di Lipari e dell’isola di Salina, a seguito di ordinanza sindacale, sono rimaste chiuse e lo saranno anche domani. Interrotti anche i collegamenti tra Trapani e Favignana, tra Porto Empedocle e le isole Pelagie, tra Palermo e Ustica.

SCUOLE CHIUSE A PALERMO, UN ALBERO DANNEGGIA UN’AUTO A TERMINI IMERESE

A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di domani, oltre al sindaco di Palermo, anche altri primi cittadini della Provincia hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville e dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli impianti sportivi all’aperto. Ordinanze sono state emesse a Bagheria, Cefalù, a Gangi ed in altri comuni delle Madonie. A Termini Imerese, dove nel pomeriggio forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero in via Circonvallazione Castello. Il tronco si è abbattuto su una Dacia Duster parcheggiata lungo la strada, causando danni alla vettura.

IL SINDACO DI ACIREALE DISPONE L’EVACUAZIONE DI ALCUNE ZONE COSTIERE

A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità disponendo, tra l’altro, l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili in zone costiere esposte alle mareggiate: quelli delle vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini e di via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala. L’ordinanza ha efficacia immediata fino alle 8 del 21 gennaio.

“Le avverse condizioni meteorologiche, previste dal 19 al 20 gennaio, con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per le aree più esposte al mare ed ai torrenti del territorio comunale – spiega sul suo profilo Facebook il sindaco Barbagallo -. Per tale motivo è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili ubicati nelle seguenti zone: Vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini Via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala. L’ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 del 19 gennaio 2026 fino alle ore 08:00 del 21 gennaio 2026, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento. La popolazione che non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potrà contattare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al numero 095/895545 per ricevere assistenza. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle Autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Acireale”.

-Foto di repertorio IPA Agency-

