Mafia, ricordati i Carabinieri Calabrese e Fiorenza uccisi dalla Banda Giuliano nel 1949

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di Italpress - 25 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Ricordati a San Cipirello, nel 77esimo anniversario dell’eccidio, i Carabinieri Giovanni Calabrese e Giuseppe Fiorenza decorati con la Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, assassinati il 25 agosto del 1949 dagli uomini del bandito Giuliano che, assaltarono la caserma del nucleo anti – banditismo di via Garibaldi.

Alla cerimonia hanno presenziato Vito Cannella, Sindaco di San Cipirello, il maggiore Ugo Chiosi, Comandante del Nucleo Investigativo di Monreale, il capitano Niko Giaquinto, Comandante della Compagnia di Monreale e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Sindaco di San Cipirello ed il maggiore Chiosi hanno deposto una corona d’alloro, in prossimità della targa commemorativa dedicata ai due Carabinieri. Nel corso della celebrazione sono stati resi gli onori ai militari ed è stata data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri alla memoria: “Militari impiegati in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, in occasione di un violento agguato pianificato da alcuni banditi, non esitavano ad affrontare i malviventi che avevano assaltato la caserma con bombe a mano e raffiche di mitra. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo uscivano dalla struttura militare, ormai accerchiata, e affrontavano i malviventi per opporre una strenua resistenza, venendo feriti mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio”, San Cipirello, Palermo.

A seguire tutti i presenti, si sono raccolti in un momento di preghiera tenuto dal Cappellano Militare Don Salvatore Falzone.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).