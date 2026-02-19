L’Università “Kore” di Enna conferisce la Laurea Honoris Causa al professore Adelfio Elio Cardinale

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 19 Feb 2026

ENNA (ITALPRESS) – L’Università degli Studi “Kore” di Enna ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze sociali per lo sviluppo sostenibile al professore Adelfio Elio Cardinale, figura di riferimento nel panorama scientifico e istituzionale nazionale. La cerimonia si è tenuta all’auditorium “Antonio Scelfo” della Cittadella Universitaria. A fare gli onori di casa il rettore, Paolo Scollo.

“Il riconoscimento – è stato sottolineato – celebra la sua straordinaria carriera e il suo contributo di rilievo nel campo scientifico”. Dopo i saluti istituzionali, la cerimonia è proseguita con la Lectio Magistralis del professore Alberto Mantovani, a cui ha fatto seguito la Laudatio del professore Adriano Schimmenti. A conclusione, il professore Cardinale ha tenuto una propria Lectio Magistralis, dopo il conferimento ufficiale del titolo accademico.

“L’Università degli Studi di Enna ‘Kore’ – si legge nelle motivazioni -, in conformità alle proprie finalità statutarie e su proposta del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società, conferisce la Laurea Magistrale Honoris Causa al Professor Adelfio Elio Cardinale. Le motivazioni del conferimento riconoscono nel Professor Cardinale – medico, docente universitario, scrittore e saggista, già Sottosegretario di Stato alla Salute – una figura di rilievo nazionale e internazionale per l’impegno scientifico, culturale, sociale e istituzionale. Nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto ruoli di primo piano presso l’Università di Palermo, contribuendo allo sviluppo della diagnostica per immagini e della formazione specialistica, affiancando all’attività scientifica un costante impegno nella diffusione della cultura medica e nella valorizzazione del rapporto tra scienza, storia e società.

La sua azione si è distinta per la promozione di una visione biopsicosociale della salute, orientata alla prevenzione, all’equità nell’accesso ai servizi sanitari e alla riduzione delle disuguaglianze, insieme a un approccio umanistico della cura attento alla centralità della persona e alla dimensione narrativa della medicina. All’impegno accademico si affianca un rilevante contributo nelle istituzioni e negli organismi nazionali della sanità, con iniziative rivolte allo sviluppo di politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali eque e sostenibili. Per tali motivazioni e per l’alto valore umano e culturale del suo percorso, l’Università di Enna conferisce al professore Adelfio Elio Cardinale la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze sociali per lo sviluppo sostenibile”.

– Foto Cardinale –

(ITALPRESS).