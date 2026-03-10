Lollobrigida incontra gli agricoltori Coldiretti a Palermo “Con bando agrisolare energia verde senza usare il terreno”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 10 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo è intervenuto in tanti momenti di difficoltà: durante la siccità del 2023 ha sostenuto le aziende colpite con 127 milioni di euro, ottenuti in parte dall’Unione europea e in parte dal nostro bilancio”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine di un incontro con gli agricoltori Coldiretti al teatro Politeama di Palermo.

“Siamo intervenuti in ogni situazione di emergenza, anche con fondi di carattere strutturale – continua Lollobrigida, – Il nostro governo oggi è quello che più di ogni altro nella storia ha investito sull’agricoltura. Quasi un miliardo di fondi dal Pnrr, moltiplicato per tre rispetto a quanto previsto dai governi precedenti, arriverà in Sicilia sviluppando e rendendo sempre più resiliente il settore agricolo. Interveniamo anche con sostegni, come ad esempio il bando aperto ieri con 800 milioni per l’agrisolare, cioè la possibilità per le aziende di ridurre i costi energetici in maniera strutturale: sono già più di 4mila le aziende finanziate con il precedente bando, questo ne aggiungerà altre 6mila con la possibilità di produrre energia verde senza utilizzare territorio agricolo, ma capannoni e infrastrutture collegate alle aziende di sistema. Poi c’è la promozione dei prodotti, la protezione delle arance siciliane che oggi viaggiano anche sulle grandi compagnie garantendo la capacità di distinguere i prodotti di grande qualità dalle imitazioni o dalle produzioni di altri luoghi, con costi di produzione più bassi ma una qualità molto diversa da quella che i nostri produttori riescono a garantire”.

– foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).