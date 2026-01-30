Italo Cucci confermato Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 30 Gen 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con Decreto numero 22 del 27 gennaio 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare) la nomina di Italo Cucci quale Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria è stata confermata per altri sei mesi e, comunque, non oltre la nomina degli organi dell’Ente Parco, delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al Presidente e al Consiglio Direttivo del Parco.

Conferma e proroga sono state disposte a firma di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La conferma dell’incarico garantisce la continuità amministrativa e gestionale dell’Ente consentendo di proseguire senza interruzioni attività e progetti già avviati. In un momento delicato per la programmazione e l’attuazione degli interventi, la stabilità nella governance rappresenta un elemento fondamentale per assicurare efficacia e coerenza alle azioni del Parco.

– foto Parco Nazionale Isola di Pantelleria –

