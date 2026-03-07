Inzaghi alla vigilia di Carrarese-Palermo: “Partita importante, dimentichiamo il 5-0 dell’andata”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 07 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Terza gara in sette giorni, con l’obiettivo di non ripetere quanto visto nella trasferta di Pescara: Filippo Inzaghi presenta la sfida con la Carrarese, con l’auspicio che il suo Palermo inizi a replicare nelle gare esterne quanto prodotto in quelle interne. Il tecnico rosanero ha parlato ai microfoni del club: “È una partita importante, difficile come tutte le altre ma ogni gara dipende da come le affrontiamo. Dopo la sconfitta di Pescara siamo ripartiti subito con una grande partita, quindi ora dobbiamo tornare a fare quello che a cui abbiamo abituato la nostra gente in queste ultime 15-16 partite”.

Rispetto al match di andata, che ha visto il Palermo imporsi con un 5-0 senza appello, Inzaghi sottolinea: “Sarà completamente diverso, la Carrarese in casa è un’altra squadra e tutti gli anni stupisce per come gioca e valorizza i giovani. Sicuramente lo Stadio dei Marmi è un campo dove ci vuole tanta energia: dovrò capire chi ha recuperato. Ho comunque la fortuna di avere una panchina lunga e un organico che mi permette di fare qualsiasi scelta, per cui qualcosa cambieremo”.

L’obiettivo, aggiunge il tecnico, è fare in modo che a prescindere da casa o trasferta “l’approccio mentale deve essere il solito: le partite vanno aggredite e comandate. L’altra sera dopo due minuti avevo capito che avremmo vinto, al di là di quella che è stata l’evoluzione della gara. Dovremo partire forte, per fortuna avremo finalmente un po’ di tifosi nostri al seguito: questo per noi può essere molto importante”.

L’ultimo pensiero è dedicato proprio ai sostenitori rosanero, pronti a riempire la porzione dello Stadio dei Marmi disposta per loro: “Siamo contenti che il settore ospiti sarà pieno, non esiste il Palermo senza la sua gente: speriamo di regalargli una grande partita”.

