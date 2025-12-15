Inaugurato a Palermo il centro sportivo in memoria di Paolo Borsellino

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 15 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurato a Palermo un centro sportivo intitolato a Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia nella strage del 19 luglio 1992. L’area, di proprietà del Seminario Eparchiale di Piana degli Albanesi, si trova proprio di fronte a via D’Amelio, luogo della strage.

Presente alla cerimonia di inaugurazione, tra gli altri, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Riprende vita un luogo abbandonato ed è importante che questo luogo sia a poche decine di metri da un altro luogo che per noi è simbolico. Paolo Borsellino non ha dato solo il nome a questo luogo, ha dato la vita. E quindi che riprenda vita qui a disposizione dei bambini, degli adolescenti e che questo diventi un luogo accessibile, esclusivo, è la consacrazione del nostro lavoro, del nostro dovere ed è un modo per riconoscere qualcosa in più a Paolo Borsellino che diventerà una testimonianza quotidiana, non solo nelle ricorrenze” ha dichiarato Abodi. “Lo sport è una difesa immunitaria sociale e quindi va rafforzata, è quello che cerchiamo di fare in tanti luoghi del disagio e della periferia, non solo a Palermo, ma in tutta Italia. E questa è una volontà che non si esprime solo nei giorni speciali, ma deve essere prassi quotidiana. Gli impianti a Palermo? E’ un cantiere in evoluzione perchè celebriamo le cose che si realizzano ma guardiamo anche le cose che si devono ancora fare. A Palermo è stato fatto già molto ma abbiamo già un’idea di come proseguire il lavoro. Ci sono ancora zone che possono essere recuperate, restituite alla cittadinanza, soprattutto ai più piccoli, a chi ha bisogno di fare sport. Come il palazzetto dello sport, come la piscina, come tanti altri impianti anche scolastici che stiamo cercando di accompagnare, pur rispettando le autonomie di Comune e Regione, perchè è un gioco di squadra”.

“Sport e legalità, due valori che si fondono nell’importante inaugurazione del ‘Centro sportivo educativo Paolo Borsellino’ di Palermo. Un’area recuperata grazie al sostegno economico del ministero dello Sport: un’iniziativa che assume un valore ancor più ‘alto’ grazie alla vicinanza dei figlio di Paolo, Manfredi, Fiammetta e Lucia”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della commissione Antimafia. Russo ha seguito l’iter istituzionale che ha portato alla realizzazione del Centro. “Ringrazio il ministro Abodi, che ha subito risposto positivamente al mio input nello sposare questa iniziativa promossa da ‘Vivi Sano e Kleise che svolgono un’ attività encomiabile sul territorio – aggiunge il senatore palermitano di Fratelli d’Italia -. Oggi è una di quelle giornate che avrebbero reso felice Paolo Borsellino, che ha sempre creduto nella necessità di lavorare con i giovani per sconfiggere la mafia. Il messaggio di oggi – aggiunge Russo – è il suo ed è fondamentale: là dove ci sono sport, aggregazione sociale e progetti inclusivi Cosa nostra non trova terreno fertile. Sono felice, inoltre, che i figli di Borsellino abbiano voluto manifestare la loro vicinanza al progetto di rigenerazione di uno spazio che contribuirà a contrastare la povertà educativa e l’illegalità”.

“Investire nello sport e nei percorsi educativi significa prevenire marginalità e illegalità, rafforzando il tessuto sociale e offrendo ai più giovani alternative sane e credibili”. Sono le parole della parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi. “La realizzazione di un centro sportivo aperto e accessibile, in un luogo simbolico come quello di via D’Amelio, rappresenta, ancora una volta, l’attenzione del Governo Meloni al territorio e ai suoi cittadini. L’iniziativa ha avuto un significato ancora più forte grazie alla presenza dei figli del giudice Borsellino, a testimonianza di come Via D’Amelio possa trasformarsi da luogo di dolore a luogo di memoria viva, pienamente fruibile da tutti i cittadini. Ringrazio il ministro Abodi per la sensibilità mostrata e per non aver fatto mai mancare il suo sostegno durante le fasi che hanno portato a questo importante risultato – ha aggiunto la Varchi – Dal centro alle periferie, Palermo si va dotando sempre più di spazi pubblici restituiti alla collettività, pensati per essere presìdi educativi e sociali, capaci di rafforzare i legami tra le persone e di rendere la città più sicura e inclusiva”, ha sottolineato la parlamentare di Fratelli d’Italia.

“Essere vicini al territorio è per UniCredit una responsabilità e un impegno concreto, che passa anche attraverso il sostegno a Enti del Terzo Settore e Organizzazioni senza scopo di lucro che nel proprio operato si prefiggono scopi benefici per favorire lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità, promuovendo l’inclusione di soggetti fragili e vulnerabili”. E’ quanto ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. La banca ha fornito un contributo economico per la realizzazione del Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino inaugurato oggi a Palermo. “In particolare, questa donazione – sottolinea Malandrino – è stata resa possibile grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, che si alimenta con la donazione del 2 per mille delle spese sostenute da parte dei Clienti e dei dipendenti della Banca con una delle carte di credito ‘Etiche’. Dal 2011 ad oggi, UniCredit ha assegnato in Sicilia oltre 2,6 milioni di euro a 216 progetti di onlus che operano nell’isola”.

