Il Comune di Palermo presenta il Piano di riqualificazione del verde

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 28 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Alberi, marciapiedi e innovazione digitale: il verde di Palermo va incontro a un’importante accelerazione, connessa al piano per la rigenerazione ad opera del Comune. Il progetto, che si inserisce nell’alveo della rigenerazione urbana, è stato presentato questa mattina a Palazzo Palagonia alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore comunale all’Ambiente Pietro Alongi e del presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo. Obiettivo del Comune è migliorare la qualità del verde non solo nelle ville storiche, come già avvenuto per il parco Mattarella (ex Giardino Inglese) e Villa Trabia e come previsto anche per Villa Giulia, ma pure lungo le strade. Allo stato attuale risultano censiti già 20.472 alberi nelle principali arterie di Palermo: entro pochi mesi si dovrebbe raggiungere quota 31 mila, per poi completare il censimento con gli altri 70 mila alberi presenti a Palermo. La riqualificazione avverrà in tre fasi: la prima prevede potatura e abbattimento, la seconda la rimozione del ceppo e la terza fornitura e messa a dimora. Sei le squadre impegnate: quattro per la potatura, una per la messa a dimora e una per il ripristino dei cercini.

“Questo piano arricchisce l’attività che l’assessorato all’Ambiente sta mettendo in campo, grazie a un accordo quadro che vale 12 milioni di euro e oggi ci consentirà di quadruplicare il ritmo delle potature in città – sottolinea Lagalla – Il lavoro non si è mai arrestato, sia pure con le potenzialità derivanti dalle risorse disponibili in termini sia economici che di personale. Non si è inoltre mancato di fare una diagnosi precisa dello stato di salute di tutti gli alberi: quelli a rischio sono stati diagnosticati o sono in fase di diagnosi. Anche con queste giornate particolarmente ventose il numero di incidenti legati ad alberi si è particolarmente ridotto: anche questo è frutto di un lavoro puntuale che prevede programmazione, pianificazione e operatività”.

In tutto, aggiunge il sindaco, “la riqualificazione complessiva del rapporto tra alberatura e strada riguarderà circa 300 sedi stradali. Quest’amministrazione ha potuto iniziare a operare realmente a marzo 2024, dopo aver impiegato un anno e mezzo per il riassetto degli organi amministrativi e per la rigenerazione economico-finanziaria delle casse comunali”.

È Alongi a fornire maggiori dettagli sulle singole azioni: “Interverremo sulle potature per circa 10 mila alberi nel 2026, per colmare tutte le necessità delle otto circoscrizioni di Palermo, ma anche sulla sistemazione dei marciapiedi pericolanti a causa delle radici degli alberi: partiremo con via Circe, via La Malfa e via Monte San Calogero. Presentiamo inoltre uno studio sulla storia di ogni singolo albero presente a Palermo: siamo riusciti a fare i gemelli digitali, quindi i cittadini potranno entrare su un sito e scoprirne dimensioni, assorbimento di anidride carbonica, produzione di ossigeno, altezza e chioma. Lasciamo anche ai posteri uno studio dettagliato, che potrei definire il piano regolatore del verde di Palermo: siamo riusciti a fare già 21 mila piante su 31 mila nelle vie più importanti della città, a seguire monitoreremo le altre 70 mila piante presenti a Palermo”.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).