Il Comune di Palermo presenta il piano degli interventi per Mondello in vista dell’estate / Video

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di Italpress - 29 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Pulizia, sicurezza e servizi: queste le linee d’azione tracciate dal Comune di Palermo per le borgate marinare in vista della stagione estiva. L’attenzione si concentra in primis su Mondello: in attesa di conoscere la nuova pronuncia del Cga (14 maggio) sul destino della società Italo-Belga, l’amministrazione ha avviato un piano straordinario di interventi per la gestione della spiaggia. L’insieme di attività in programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Palagonia alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore all’Ambiente Pietro Alongi e dell’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone.

Per quanto riguarda la pulizia a coordinare le operazioni saranno Rap e Reset, rispettivamente con lo svuotamento continuativo dei cestini e azioni incisive di pulizia delle spiagge; in termini di sicurezza si punta invece a un’implementazione delle attività di videosorveglianza e pattugliamento, nelle ore sia notturne che diurne; a livello di servizi la stella polare del Comune è invece la necessità di rendere Mondello ancora più attrattiva, con l’obiettivo di dare continuità ai numeri dell’anno scorso che hanno visto 2 milioni di turisti a Palermo, il 60% dei quali provenienti dall’estero.

In relazione alle vicende giuridiche in corso il Comune mantiene un ruolo di spettatore in quanto, spiega Lagalla, “è soggetto giuridicamente estraneo a questa querelle, che investe principalmente il modello concessorio ed è di pertinenza della Regione in quanto parliamo di un’area di demanio marittimo regionale. È evidente però che il Comune ha responsabilità rispetto alla popolazione, all’utenza e alla città, ovvero assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza: su questo ci siamo concentrati, senza lasciarci distrarre da ciò che ha connotato anche con qualche momento di confusione tutta questa vicenda, e siamo pronti a fare la nostra parte”.

Accanto a tutto ciò, afferma il primo cittadino, “non cediamo alle polemiche di chi oggi strumentalmente vuole riferire alla mancata approvazione del Pudm questa situazione: è una bugia, perché se è vero che ad oggi nessun Comune costiero della Sicilia tranne uno o due piccoli hanno chiuso il Pudm questo significa che le procedure sono state eseguite nel rispetto dei tempi. Dopo una lunga interlocuzione con la Regione si è giunti all’approvazione del nostro Pud, mentre il Pudm è stato avviato alla valutazione del Consiglio comunale che ha naturalmente la sua agenda e deve fare le sue considerazioni: in questo momento non c’è in gioco il Pudm ma la necessità di assicurare continuità e sicurezza della spiaggia di Mondello, cosa che il Comune fa responsabilmente e indipendentemente dalla situazione giudiziaria. Credo che le sentenze, le ordinanze e i provvedimenti giudiziari debbano avere un riferimento costante alla normativa e produrre effetti: sensazioni e retropensieri non appartengono alla mia cultura, non voglio vedere un conflitto istituzionale all’interno di questo provvedimento”.

Le azioni in programma per Mondello, racconta Alongi, seguono un copione già sperimentato con successo ad aprile: “Avevamo già provveduto a tenere la spiaggia pulita tra Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile: credo che questo sia un segnale che i cittadini ci hanno riconosciuto. È chiaro che abbiamo altre attività da svolgere come la rimozione della posidonia, la creazione di accessi per i disabili, la pulizia di spiagge e marciapiedi, un servizio di soccorso e salvataggio a mare: tutte queste attività non riguarderanno solo Mondello, ma verranno estese anche a Vergine Maria e Arenella e, per quanto riguarda la pulizia, la Costa Sud. A prescindere dalla pronuncia del 14 maggio sull’Italo-Belga, ci saranno parti di spiaggia che rimangono in capo al Comune: ci siamo portati avanti proprio in via previsionale e stiamo pianificando, poi ci muoveremo in base alla sentenza”.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, dichiara Falzone, “è previsto un incremento delle pattuglie per il controllo del territorio: abbiamo inoltre la possibilità di usufruire di alcune associazioni di volontariato per avere un ulteriore supporto. Stiamo anche pensando di installare 30-35 nuove telecamere su Mondello, da collegare direttamente alla Control Room”.

– foto xd8/Italpress –

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