I cento anni del Circolo Tennis di Palermo, alle celebrazioni presenti Mattarella e Schifani

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di Italpress - 13 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Una celebrazione all’insegna della partecipazione istituzionale, dell’orgoglio per i traguardi conseguiti, dell’incontro tra sport e arte: il Circolo del Tennis di Palermo festeggia cent’anni con una cerimonia solenne cui ha preso parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, socio onorario del club. Con lui il presidente del Circolo Alessandro Lazzaro (nipote del socio fondatore del club Federico Lazzaro), il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il vicepresidente dalla Fitp Isidoro Alvisi.

Prima dell’avvio delle celebrazioni Mattarella e Schifani hanno visitato la mostra ‘Cento volte tennis. 1926-2026’, progetto espositivo a cura di Pietro Airoldi e Laura Barreca in cui vengono celebrati i momenti più significativi della storia del Circolo: l’allestimento sarà fruibile ai visitatori a partire dalle 18:30 di oggi e tale resterà fino al 17 dicembre 2026. Per Lazzaro si tratta di “una giornata storica: fare cent’anni è un fatto eccezionale, reso ancora più eccezionale dalla presenza del capo dello Stato, che tra l’altro è un concittadino. È un momento meraviglioso, stiamo facendo ogni sforzo perché sia una bella giornata: per noi questo è un punto non di arrivo, ma di partenza. Lo sport è fondamentale per le nuove generazioni: credo che dobbiamo impegnarci moltissimo per provare a dare loro un futuro migliore attraverso lo sport, che insegna grandissimi valori, soprattutto il rispetto dell’avversario. Credo che da parte nostra ci sia il dovere di trasmettere questo messaggio”.

La presenza del capo dello Stato al Circolo del tennis, sottolinea Schifani, “dimostra vicinanza non solo alle sfide sportive, ma anche ai propri concittadini: a ciò si aggiunge la sua capacità nella gestione di uno scenario internazionale estremamente delicato. I nostri sforzi dopo quattro anni di governo vengono toccati con mano da chi ci osserva: questo ci incoraggia ad andare avanti e a legarci sempre di più a questa città. Abbiamo tante grandi scommesse su cui ce la stiamo mettendo tutta, affinché questa regione cambi passo: alcuni risultati sono stati raggiunti, ma non ci fermeremo. Sport significa rispetto delle regole ed educazione alla legalità”.

Rivolgendosi a Mattarella, Lagalla evidenzia come “la sua partecipazione è motivo di grande soddisfazione e rafforza il valore di un anniversario non solo di una realtà sportiva, ma dell’intera comunità palermitana: dal 1926 a oggi il Circolo del Tennis di Palermo ha accompagnato un ciclo di trasformazioni della città, della regione e del paese; negli anni è diventato una delle realtà più prestigiose del tennis italiano, crescendo insieme a Palermo e diventando parte integrante della sua identità sportiva e sociale. Oggi il tennis italiano vive una delle pagine più esaltanti della nostra storia, i successi dei nostri campioni stanno avvicinando sempre più giovani a questa disciplina: di certo anche il Circolo del Tennis di Palermo deve essere considerato parte integrante della crescita di questo movimento. Il patrimonio più prezioso che ha consegnato in cent’anni alla città è la sua vocazione al sacrificio, alla lealtà e all’impegno”.

La longevità del Circolo del Tennis di Palermo, secondo Alvisi, “la dice lunga sulla sua storia e su quello che ha dato al movimento tennistico italiano. Siamo una Federazione che si fonda sulle realtà produttive, sicuramente il Circolo del Tennis di Palermo è un riferimento non solo di questi territori ma dell’intero sistema italiano, un sistema che oggi è leader a livello mondiale: credo che con la forza e l’esperienza di questi circoli si possa andare ancora più in alto. Stiamo vivendo un momento straordinario e contiamo di trasferirlo negli appassionati: abbiamo sette milioni di praticanti e undici milioni e mezzo di tesserati. Ovviamente il nostro movimento si fonda sui circoli: abbiamo una domanda crescente, segno che i giovani hanno voglia di giocare a tennis e i nostri luoghi per fare tennis sono i circoli. Ben venga la longevità e l’esperienza del Circolo del Tennis di Palermo, che dà nuovo slancio e dinamicità ai nostri programmi”.

-Foto xd8/Italpress-

(ITALPRESS).