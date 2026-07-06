Governance Poll 2026, il sindaco di Palermo Lagalla scala la classifica di gradimento: guadagnati 11 punti in un anno

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 06 Lug 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, scala la classifica del gradimento dei sindaci e dal 97esimo posto dello scorso anno si piazza al 73esimo del 2026, guadagnando 11 punti in un anno. Lo rileva la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola con il quotidiano.

Il Governance Poll 2026 non rappresenta una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacità comunicativa e condizioni socioeconomiche locali. L’edizione 2026 segnala un lieve calo del consenso complessivo: il 50% e’ raggiunto da 74 sindaci su 92, pari all’80%, contro l’85% dello scorso anno.

L’accelerata più intensa è quella vissuta da Federico Basile, sindaco di Messina, che passando dal 50% del 2025 al 62% della nuova rilevazione guadagna 12 punti e 68 posizioni in classifica, inerpicandosi dal 73esimo al quinto posto. Sulla performance pesano anche vicende locali; perché a inizio 2026 Basile si era dimesso con un anno di anticipo rispetto alla conclusione naturale del mandato perché aveva perso l’appoggio della maggioranza dei consiglieri comunali, ma si è ripresentato al voto di maggio centrando l’elezione al primo turno con il 58,4% dei voti. A Messina si registra insomma una sorta di “luna di miele bis”, classica delle settimane immediatamente successive a una campagna elettorale vittoriosa.

Ma questo contesto particolare non cancella l’eccezionalità del caso, con un sindaco del profondo Sud, per di più fuori dai grandi schieramenti nazionali essendo espressione di “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca, collocato nelle posizioni di testa del consenso nazionale. All’ultimo posto si piazza adesso il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, maglia nera anche nel 2024.

-Foto Italpress-

(ITALPRESS).