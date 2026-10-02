Furto al Museo di Messina, contestazioni ai custodi: la Regione avvia i procedimenti disciplinari

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di Italpress - 02 Ott 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Sono partite le prime contestazioni disciplinari nei confronti di alcuni dei custodi in servizio al Museo regionale Accascina di Messina nella notte di Ferragosto, quando furono rubate alcune tavole di Antonello da Messina. Il procedimento è stato avviato dall’Ufficio procedimenti disciplinari della Regione Siciliana, sulla base delle segnalazioni trasmesse dal dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

Le contestazioni riguarderebbero alcune irregolarità nella gestione dei sistemi di allarme e delle procedure di sicurezza del museo. I dipendenti interessati potranno fornire la propria versione dei fatti nel corso delle audizioni previste dal procedimento. Per alcuni, le convocazioni sarebbero già state fissate.

L’iter disciplinare procede separatamente dall’inchiesta della Procura di Messina sul furto delle opere d’arte. Sul fronte organizzativo, intanto, il dipartimento dei Beni culturali, guidato dal dirigente generale Mario La Rocca, intende attuare il Programma di rotazione 2026-2028 per il personale addetto alla fruizione, vigilanza e custodia di musei, parchi archeologici e aree monumentali della Sicilia.

La misura prevede il cambio di sede per i dipendenti che nel 2026 avranno superato i cinque anni di permanenza continuativa nello stesso luogo e con le medesime mansioni. La nuova destinazione non potrà trovarsi a più di 50 chilometri dalla sede attuale, con alcune deroghe previste. Del piano si discuterà oggi in un incontro tra i vertici del dipartimento e i sindacati del pubblico impiego.

-Foto xr6/Italpress-

(ITALPRESS).