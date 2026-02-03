Estorsioni e rapine aggravate ai commercianti, 9 arresti a Palermo

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 03 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di 9 persone, dei quali 8 in carcere e uno agli arresti domiciliari, tutti con precedenti di polizia, in quanto ritenuti responsabili, in concorso fra loro e a vario titolo, di numerosi episodi di estorsione e rapina aggravati, danneggiamento e violenza privata, nei confronti di diverse attività commerciali di Palermo, tra i mesi di aprile 2022 ed ottobre 2023. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero preso di mira il quartiere cittadino “Michelangelo-Borgo Nuovo”, imponendo “un regime di terrore e paura nei titolari e nei dipendenti di diversi esercizi commerciali attraverso continue aggressioni e diversi episodi di danneggiamento ai locali di pertinenza di dette attività”.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro fortemente indiziario a carico degli indagati, accusati di aver vessato diverse attività commerciali site tra Viale Michelangelo ed il quartiere Borgo Nuovo, imponendo “la loro costante presenza – specie in orario notturno – ed ingenerando un clima di terrore nei confronti di titolari e dipendenti degli esercizi commerciali, costretti a cedere alle loro pretese, di corresponsione di qualsivoglia genere di consumo di cui avevano la disponibilità, nonché a subire innumerevoli e gravi danneggiamenti dei locali, costringendo finanche taluni dipendenti a chiedere le dimissioni”. L’attività investigativa in esame trae spunto dalle diverse denunce rese da uno dei titolari degli esercizi interessati nel corso del 2023, in cui lo stesso riferiva dei vari episodi di lesioni ai danni dei dipendenti e di danneggiamento dei locali, spesso immortalate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza di pertinenza degli stessi.

– foto screnshot video Polizia di Stato –

