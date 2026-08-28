Emergenza caldo, Schifani “La tutela dei lavoratori viene prima di tutto, rispettare l’ordinanza”

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di Italpress - 28 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Il caldo eccezionale di questi giorni sta mettendo a dura prova tutti, anche chi può stare al riparo. Pensiamo quindi a chi lavora all’aperto, sotto il sole, con temperature che in alcune zone della Sicilia stanno raggiungendo livelli estremi. Rivolgo un sentito appello ai datori di lavoro per il rispetto dell’ordinanza regionale del 12 giugno che, nelle situazioni di maggiore rischio, vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde. In giornate come queste serve soprattutto responsabilità, che sono certo non mancherà. Non si può mettere a rischio la salute di chi lavora”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).