E’ morta Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato ucciso dalla Mafia

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 05 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Si è spenta a 92 anni Anna Falcone, la sorella maggiore di Giovanni Falcone, ucciso in occasione della strage di Capaci nel 1992. Insieme a Maria Falcone aveva creato l’omonima Fondazione intestata al magistrato.

IL CORDOGLIO DEL MONDO DELLA POLITICA

“La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

“Anna Falcone è stata esempio di partecipazione attiva al travaglio della città degli uomini oppressa dalle strutture di peccato, e in particolare dalla mafia. La sua è una figura di testimone credibile che opera fattivamente e ferialmente la trasfigurazione della società”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).