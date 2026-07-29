Doppio appuntamento per l’estate musicale della Foss a Palermo e Mirto

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di Italpress - 29 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il programma dell’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana propone anche questa settimana un nuovo doppio appuntamento che propone a Palermo e a Mirto (ME) due mondi musicali diversi, capaci con la loro intensità e piacevolezza di coinvolgere pubblico e appassionati di tutte le età.

Giovedì 30 luglio, nell’ambito della rassegna Note al Museo, l’Atrio storico di Palazzo Abatellis (ore 21) ospita Moderne Kammermusik, nuovo progetto del percussionista e compositore Giuseppe Mazzamuto, mentre venerdì 31 luglio a Villa Filippina e sabato 1 agosto a Mirto, in Piazza Duomo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone Zarzuela: Magia di Spagna, una proposta di pagine celebri del teatro tradizionale spagnolo dirette da Rafael Sánchez-Araña, con il soprano Sabina Puértolas, il tenore Alejandro Roy e il baritono Manel Esteve. Moderne Kammermusik nasce dall’incontro fra un quartetto jazz – vibrafono, pianoforte, contrabbasso e batteria – e un ottetto d’archi composto da professori dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, alla ricerca di un linguaggio musicale nuovo, nel quale improvvisazione, scrittura cameristica, jazz, musica contemporanea e suggestioni cinematografiche possano convivere in un equilibrio originale, superando ogni tradizionale distinzione di genere.

Le musiche in programma sono tutte originali e portano la firma di Giuseppe Mazzamuto, percussionista della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dal 1998, compositore, arrangiatore e autore di numerosi lavori per il cinema, il teatro e la musica sinfonica. La sua attività artistica, sviluppata tra Italia e Stati Uniti, comprende collaborazioni con artisti come Sting, Mike Stern, Ute Lemper, Nicola Piovani, Ezio Bosso e Luis Bacalov, oltre a numerose colonne sonore e progetti multidisciplinari. Il programma propone undici composizioni che raccontano il suo percorso creativo: da Good Feel, Tree e Kitchen, nate dall’incontro tra jazz e musica d’autore, fino alle pagine ispirate al cinema e alla Sicilia come Il bambino Giovanni Falcone, Sicilianitudine, Ballarò e La mia maschera allo specchio. Interpreti saranno Ivana Sparacio, Salvatore Tuzzolino, Edit Milibak e Alessia La Rocca (violini), Roberto Presti e Roberto De Lisi (viole), Giovanni Volpe e Sonia Giacalone (violoncelli), Giuseppe D’Amico (contrabbasso), Riccardo Scilipoti (pianoforte), Giuseppe Sinforini (batteria) e lo stesso Giuseppe Mazzamuto (vibrafono)

Venerdì 31 luglio a Villa Filippina e sabato 1 agosto a Mirto (piazza Duomo), sempre alle ore 21, si cambia atmosfera con Zarzuela: Magia di Spagna, un programma dedicato al genere teatrale che rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura musicale spagnola. Nato nel Seicento e rifiorito nell’Ottocento, la zarzuela unisce musica, canto e teatro alternando pagine brillanti, romanze, cori e danze popolari, in una sintesi capace di raccontare con immediatezza la vita, i sentimenti e le tradizioni della Spagna. Il concerto riunisce alcune delle pagine più celebri di compositori come Federico Chueca, Gerónimo Giménez, Federico Moreno Torroba, Pablo Sorozábal, Amadeo Vives, Ruperto Chapí, Pascual Emilio Arrieta, Reveriano Soutullo, Juan Vert e Manuel Penella, alternando ouverture, intermezzi orchestrali e celebri romanze come Me llaman la Primorosa, Canción del ruiseñor, No puede ser e Carceleras, insieme al celebre pasodoble Suspiros de España, autentica icona della tradizione musicale iberica. Sul podio salirà Rafael Sánchez-Araña, direttore principale della Las Palmas Symphony Orchestra e direttore musicale della Stagione di Zarzuela delle Isole Canarie, oggi considerato uno degli interpreti di riferimento di questo repertorio. Con lui tre artisti tra i più apprezzati del teatro lirico spagnolo: il soprano Sabina Puértolas, vincitrice del Premio Zarzuela a Operalia e ospite dei maggiori teatri internazionali; il tenore Alejandro Roy, protagonista al Metropolitan Opera di New York e nei principali teatri europei; e il baritono Manel Esteve, presenza abituale del Teatro Real di Madrid, del Gran Teatre del Liceu di Barcellona e del Teatro de la Zarzuela.

Villa Filippina, scelta come nuova casa estiva dell’Orchestra a Palermo, offre una capienza di 800 posti per l’area teatro e 200 posti nell’area ristoro. La platea aprirà 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, mentre l’area ristoro sarà attiva dalle ore 19 a mezzanotte, con proposte di piatti freddi, aperitivo, apericena e antipasti siciliani. Sarà inoltre possibile prenotare la pizza al numero 389 1335731. Il bar sarà in funzione prima, durante e dopo lo spettacolo, sempre dalle ore 19 a mezzanotte.

– Foto ufficio stampa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).