Agrigento

Deputato Pisano indagato per truffa e peculato: sei avvisi di garanzia ad Agrigento

di Edoardo Gentile - 30 Mar 2026





Il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano è indagato dalla Procura di Agrigento nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dei finanziamenti pubblici destinati a eventi culturali. Insieme a lui, altri cinque indagati hanno ricevuto un avviso di garanzia con le ipotesi di reato di peculato e truffa aggravata.

Le accuse: fondi culturali e false rendicontazioni

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero gonfiato o falsificato le rendicontazioni delle spese legate ad alcune iniziative culturali, intascando così una parte dei finanziamenti ricevuti. Le attività al centro dell’indagine sono state realizzate tra il 2022 e il 2025 dalla Dmo Valle dei Templi e dalla Fondazione Teatro Pirandello, entrambe partecipate dal Comune di Agrigento.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dalla pm Elettra Consoli.

Chi sono gli altri indagati

Oltre al deputato Pisano indagato per i medesimi reati, gli avvisi di garanzia sono stati notificati a:

Fabrizio La Gaipa , amministratore delegato della Dmo Valle dei Templi

, amministratore delegato della Dmo Valle dei Templi Salvatore Prestia , direttore della Fondazione Teatro Pirandello, che ha rassegnato le dimissioni nella mattinata odierna

, direttore della Fondazione Teatro Pirandello, che ha rassegnato le dimissioni nella mattinata odierna Laura Cozzo , moglie di Prestia e responsabile di un’associazione culturale

, moglie di Prestia e responsabile di un’associazione culturale Calogero Casucci , esponente di un’altra associazione culturale

, esponente di un’altra associazione culturale Antonio Migliaccio, ex autista di Pisano e legale rappresentante di un’associazione culturale

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