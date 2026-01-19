Continua a tremare la terra nel Messinese, nuova scossa di magnitudo 3.7

Italpress Notizie Sicilia

MESSINA (ITALPRESS) – Continua a tremare la terra nel Messinese, dove dalla giornata di ieri si registrano scosse di terremoto in un’area compresa tra Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino e San Fratello. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv, alle 17:20, a 4 chilometri a sud ovest di Militello Rosmarino. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri. Due minuti dopo, alle 17:22, una scossa di magnitudo 2.8 è avvenuta a 5 chilometri a sud ovest di Alcara li Fusi, ad una profondità di 8 chilometri.

