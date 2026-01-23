Consorzio Messina-Catania guidato da Webuild all’opera nel messinese, Pulejo illustra a Schifani interventi nel territorio devastato dal ciclone

Italpress Notizie Sicilia

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il presidente del consorzio Messina-Catania (guidato da Webuild con Pizzarotti), ingegnere Antonino Pulejo, ha illustrato al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e a Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile, gli interventi a supporto del territorio a seguito dei danni provocati dal ciclone nel Messinese. L’incontro è avvenuto durante un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina.

Il Consorzio del raddoppio ferroviario Messina-Catania è stato impegnato da subito per gli interventi di rimozione di detriti e sabbia dai lungomari di Furci, Santa Teresa, Roccalumera, Nizza di Sicilia e Alì. È stata anche garantita tramite autobotti, una fornitura di acqua non ad uso potabile al Comune di Santa Teresa. Ad ognuno dei comuni sono stati forniti mezzi per movimento terra: spazzatrici per la rimozione dei detriti dal manto stradale, pale gommate, camion, bobcat, autocisterne. Il Consorzio ha inoltre inviato ai Comuni di Roccalumera e Santa Teresa di Riva movieri per interventi e per la gestione del traffico stradale.

