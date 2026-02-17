Cocaina dalla Sicilia a Malta, un cittadino romeno patteggia 17 anni di carcere

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 17 Feb 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un cittadino romeno che aveva introdotto 15 chilogrammi di cocaina dalla Sicilia a Malta a bordo di un catamarano è stato condannato a 17 anni di reclusione dopo avere patteggiato la pena.

L’uomo, 39 anni, ha ammesso di avere importato la droga a Malta il 26 gennaio 2024. Era partito da Pozzallo, in Sicilia, con la cocaina nascosta in un doppio fondo ricavato all’interno del suo SUV. La droga è stata scoperta durante quello che le autorità hanno definito un controllo casuale effettuato da polizia e funzionari doganali all’arrivo. Sebbene i cani antidroga non abbiano segnalato la presenza di sostanze illecite, gli agenti hanno nutrito sospetti nel corso di un’ispezione visiva del veicolo. Un successivo esame ha confermato i dubbi. Gli investigatori hanno individuato un compartimento nascosto sotto la pedana laterale e nei pressi della ruota posteriore dell’auto.

All’interno sono stati trovati diversi pacchi di colore blu scuro, legati con spago giallo. Le analisi di laboratorio hanno confermato che i pacchi contenevano 15 chilogrammi di cocaina con un grado di purezza del 55,7%. Secondo la polizia, il valore sul mercato al dettaglio era stimato intorno ai 2 milioni di euro. L’uomo era accusato di importazione, possesso aggravato e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati che secondo la legge maltese possono comportare anche l’ergastolo.

– Foto Polizia di Malta –

(ITALPRESS).