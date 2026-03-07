Catania, incendio in via Plaia: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 07 Mar 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Dalla tarda serata di ieri diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, supportate da mezzi di rincalzo, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio di rifiuti e materiali di risulta sviluppatosi all’interno di un edificio in disuso situato in via Plaia, nella zona sud della città.

Le operazioni hanno visto impegnati numerosi vigili del fuoco per tutta la notte e sono tuttora in corso le attività di completo spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenute diverse autobotti, un’autoscala e mezzi movimento terra dei Vigili del Fuoco, inviati anche dal vicino comando di Enna. Per garantire i rifornimenti idrici sono presenti anche due autocisterne della Protezione Civile comunale.

Per gli accertamenti di competenza sono presenti personale della Polizia Locale e tecnici dell’ARPA. Non risultano persone coinvolte nell’incendio. Per motivi di sicurezza, considerata la vetustà dell’edificio e la densa nube di fumo sprigionatasi dal rogo, è stato chiuso al traffico il tratto di via Plaia compreso tra piazza Caduti del Mare e la rotonda del Faro Biscari.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

