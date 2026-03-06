Mosaico

Candidati del centrosinistra: primi nomi per Messina, Enna e Agrigento

di Federico Conti - 06 Mar 2026





I candidati del centrosinistra in Sicilia per le prossime elezioni amministrative iniziano a prendere forma. I partiti dell’area progressista hanno fatto un primo passo avanti nel confronto sulle candidature nei tre capoluoghi di provincia che andranno al voto in primavera: Messina, Enna e Agrigento.

Durante un incontro tra le forze della coalizione sono emerse le prime proposte ufficiali per la corsa alla carica di sindaco. I partiti si sono però concessi ancora 48 ore di tempo per arrivare a una sintesi condivisa.

I nomi per Messina

Per la città dello Stretto il Partito Democratico ha avanzato ufficialmente il nome di Antonella Russo come candidata a sindaco.

Alla proposta dei Dem si affianca anche quella di Italia Viva, che ha indicato Dafne Musolino come possibile candidata alla guida del Comune.

La scelta a Enna

A Enna il Partito Democratico ha formalizzato la candidatura di Vladimiro Crisafulli, figura già nota nella politica locale e regionale.

Il suo nome rappresenta, al momento, la proposta principale emersa dal confronto all’interno della coalizione progressista.

Il nome in campo ad Agrigento

Ad Agrigento, invece, la candidatura sul tavolo è quella di Michele Sodano, proposta dal movimento Controcorrente.

Anche in questo caso il confronto tra le diverse forze della coalizione resta aperto in vista della decisione definitiva.

Candidati centrosinistra Sicilia: il vertice della coalizione

La riunione tra i partiti dell’area progressista è durata poco più di un’ora. Al tavolo hanno partecipato tutte le principali forze della coalizione: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva.

Un segnale politico considerato significativo dagli stessi partecipanti, soprattutto dopo alcune tensioni emerse nei giorni precedenti. L’obiettivo resta quello di arrivare a una candidatura condivisa nei tre capoluoghi chiamati al voto alla fine di maggio.

Nei prossimi giorni il confronto tra i partiti proseguirà per definire in maniera definitiva i nomi che rappresenteranno la coalizione alle elezioni amministrative.