Avvocati tributaristi di Palermo, Angelo Cuva confermato presidente per il triennio 2026-2029

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di Italpress - 28 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – L’Assemblea della Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2029. Confermato Presidente il professore Angelo Cuva e gli altri componenti del Direttivo uscente: Daniele Giacalone (Vice Presidente), Lilias Calascibetta (Segretario), Domenico Carota (Tesoriere), Accursio Gallo, Giuseppe Giamportone e Maria Concetta Parlato (Consiglieri). Nominato anche il Collegio dei Revisori composto da Castrenze Giamportone (Presidente), Alessandro Cottone e Iolanda Pinto; supplenti Vincenzo Carella e Anna La Corte. Nel corso dell’assemblea è stata presentata la programmazione delle attività associative e dei gruppi di studio della Camera.

-Foto Camera Avvocati Tributaristi-

(ITALPRESS).