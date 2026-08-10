Attività eruttiva e cenere vulcanica dell’Etna, a Catania stop ai voli in partenza e in arrivo sino alle 6 di martedì

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di Italpress - 10 Ago 2026

CATANIA (ITALPRESS) – A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3. Lo rende noto la SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, sottolineando in una nota che sono sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 06:00 ora locale di domani 11 agosto.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)