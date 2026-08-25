Atti osceni alla presenza di minori in un pub nel Palermitano, arrestato un 48enne

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 25 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 48 anni è accusato di atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori. Il titolare di un pub della zona di Corleone ha contattato un carabinieri di servizio alla caserma segnalando la presenza, all’interno del proprio esercizio commerciale, di un soggetto sorpreso poco prima da tre ragazze mentre compiva atti autoerotici. Il militare ha comunicato all’equipaggio della Radiomobile in servizio la descrizione dell’uomo che, è stato colto nella piena flagranza del reato. L’indagato, nonostante la presenza all’interno del locale di numerosi avventori tra i quali diversi adolescenti e bambini, ha continuato indisturbato nelle proprie condotte illecite. I militari hanno quindi bloccato il 48enne ponendo fine alla situazione di forte disagio e pericolo per la pubblica decenza. Il gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti del 48enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).