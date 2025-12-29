Atleta trapiantato consegna all’Ismett di Palermo la medaglia vinta ai mondiali

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 29 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Luca Sinagra, paziente di ISMETT, è tornato nel centro che dieci anni fa gli ha ridato la vita con un trapianto di rene. Ha consegnato la medaglia e la maglietta indossata ai World Transplant Games di Dresda, i mondiali dedicati agli atleti trapiantati, tenutisi lo scorso agosto.

Luca aveva solo 18 anni quando ha affrontato il trapianto. Dopo i primi mesi di recupero, era riuscito a riprendere l’attività fisica, ma una serie di infezioni lo ha costretto a fermarsi, con un forte impatto sulla salute e sul morale. «Ero arrivato a trascorrere giornate intere a letto – racconta – finchè la dottoressa Buscemi mi ha fatto capire che la sedentarietà era il vero nemico. Ho ricominciato piano, passo dopo passo, e ho riscoperto il piacere di muovermi. Lo sport mi ha restituito energia e fiducia». Quella ripartenza è diventata un traguardo. «Allenarmi e gareggiare non è solo una sfida personale – aggiunge Luca – è un messaggio per chi vive la mia stessa esperienza: il trapianto non è la fine, ma un nuovo inizio. Lo sport è vita, è salute, è libertà».

La storia di Luca dimostra quanto l’attività fisica sia fondamentale per i pazienti trapiantati, non solo per il corpo ma anche per la mente. La sua medaglia oggi è più di un riconoscimento sportivo: è il simbolo di resilienza, speranza e rinascita.

– Foto: ufficio stampa Ismett Palermo –

(ITALPRESS).