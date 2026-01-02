Appalti e mafia, beni per un milione sequestrati a due fratelli nel Messinese

Italpress Notizie Sicilia

MESSINA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un sequestro patrimoniale di circa un milione di euro nei confronti di due fratelli di Oliveri, uno ex dirigente comunale e l’altro ingegnere. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Messina su proposta della Procura e del Questore, riguarda sei immobili ritenuti frutto di attività illecite. L’ex funzionario è stato già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’inchiesta “Gotha 3”. I giudici valuteranno ora la confisca e l’eventuale sorveglianza speciale.

