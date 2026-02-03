Al Teatro Massimo di Palermo la magia delle fiabe musicali per i più piccoli

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 03 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Due fiabe sonore pensate per catturare l’attenzione e l’immaginario dei più piccoli. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, in Sala ONU saranno in scena “I tre piccoli porcellini” e “La Tromba Viaggiatrice”. Due produzioni che vedono protagonista la Toys Orchestra del Teatro Massimo diretta dal Maestro Michele De Luca, la formazione orchestrale giovanile del Teatro che si distingue per l’uso di strumenti giocattolo, ideali per avvicinare i bambini al mondo della musica in modo ludico. L’allestimento si avvale delle musiche originali del Maestro Salvatore Nogara, con testi, adattamento e regia firmati da Claudio Antonio Di Domenico. L’adattamento de “I tre piccoli porcellini”, curato dal regista Claudio Antonio Di Domenico, recupera la radice e la forza del testo originale di Joseph Jacobs e James Orchard Halliwell, distanziandosi dalla celebre versione Disney del 1933. In scena, gli attori Emanuela Mulè e Giuseppe Moschella si destreggiano tra narrazione e interpretazione dei personaggi, arricchendo il racconto di elementi che mettono in risalto la morale della favola.

La seconda parte del programma è dedicata a “La Tromba Viaggiatrice”, un racconto didattico di Claudio Antonio Di Domenico su musiche di Salvatore Nogara. La storia accompagna i giovani spettatori alla scoperta delle sezioni orchestrali e dei diversi generi musicali, in un percorso dove la partitura musicale e il testo si fondono per facilitare l’approccio dei bambini allo studio della musica. Attraverso le voci di Mulè e Moschella, lo spettacolo – ideato come metafora sull’inclusività – esplora i temi dell’apertura mentale e dell’incontro tra culture. L’allestimento conta sulle scene di Stefano Canzoneri, costumi di Marja Hoffmann e luci di Vincenzo Traina. Orari: venerdì ore 10 e 11:30; sabato 7 febbraio ore 19; domenica 8 febbraio ore 11. Biglietti: Intero 10 euro; Ridotto 8 euro; Studenti 4 euro.

– foto Rosellina Garbo da ufficio stampa Teatro Massimo –

(ITALPRESS).