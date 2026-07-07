Aeroporto di Catania, ripristinate le attività dei voli in partenza e in arrivo

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di Italpress - 07 Lug 2026

CATANIA (ITALPRESS) – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito all’evoluzione delle attività vulcaniche di questi giorni, è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania.

L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).