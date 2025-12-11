Schifani riceve la neo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti: “Parifica dei bilanci entro luglio decisiva per la Sicilia”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 11 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – “Esprimo il mio vivo apprezzamento per le parole della neo presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Maria Aronica, che ha confermato l’obiettivo di procedere alla parifica dei rendiconti regionali 2020-2024 entro il mese di luglio. Si tratta di una prospettiva estremamente significativa, perché un eventuale esito positivo consentirà alla Regione di poter utilizzare l’avanzo di amministrazione, pari a oltre 2 miliardi di euro, frutto del lavoro di risanamento portato avanti in questi anni. Risorse che intendiamo destinare alla prosecuzione degli interventi che stanno sostenendo la crescita economica della Sicilia”. Lo dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani, che nei giorni scorsi ha ricevuto a Palazzo d’Orleans in visita di cortesia la neo presidente della Corte dei conti.

Nel corso dell’incontro, il presidente ha formulato alla presidente Aronica i migliori auguri di buon lavoro, garantendo piena collaborazione sui dossier aperti e ribadendo la disponibilità a raccogliere suggerimenti e contributi utili a migliorare ulteriormente l’azione amministrativa. “La sinergia istituzionale tra Regione e Corte dei conti – dice Schifani – rappresenta un elemento essenziale per assicurare trasparenza, correttezza dei conti pubblici e stabilità finanziaria, nell’interesse esclusivo dei cittadini siciliani”.

