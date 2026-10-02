Rapina un negozio armato di coltello, arrestato un 37enne / Video

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di Italpress - 02 Ott 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo”, ha eseguito la misura della Custodia Cautelare domiciliare nei confronti di un 37enne, palermitano, accusato di rapina. Lo scorso 6 agosto, un uomo con folta barba ed occhiali da sole, aveva effettuato una rapina presso un esercizio di casalinghi a Sferracavallo quando nei locali presi di mira erano presenti una donna ed il fratello minorenne.

Dopo una iniziale fase di studio, l’assalitore, sinceratosi di esser solo senza altri clienti, si era avvicinato alla cassa e, puntato un grosso coltello da cucina all’indirizzo della proprietaria, le aveva chiesto il denaro del registratore. Per vincerne gli iniziali tentennamenti, il giovane aveva preso per mano con sé il minore, di fatto minacciando la donna di ritorsioni sul fratello.

Aveva così ottenuto banconote e monete per circa 200,00 euro. Sin da subito i poliziotti del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” hanno avviato il corso delle loro indagini senza lasciare nulla al caso.

Sono stati esaminati i frame desunti dall’impianto di videosorveglianza che hanno restituito particolari essenziali ai fini dell’individuazione del rapinatore come articoli di abbigliamento e, soprattutto, un tatuaggio sul braccio.

Gli agenti sono stati indirizzati sulle tracce del 37enne da informazioni raccolte in ambito investigativo, operazione quest’ultima resa più laboriosa dallo stato di incensuratezza del ricercato. Hanno, quindi, effettuato una perquisizione domiciliare che ha fornito importanti riscontri in ordine al rinvenimento di capi d’abbigliamento perfettamente sovrapponibili a quelli del rapinatore.

Questa circostanza, insieme al particolare del tatuaggio, hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a disporre il provvedimento cautelare che è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato “S.Lorenzo”.

IL VIDEO

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).