Incendio in un appartamento di Messina, muore un uomo di 78 anni

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 28 Dic 2025

MESSINA (ITALPRESS) – Incendio mortale questo pomeriggio a Messina, nella zona di Minissale. Intorno alle 14 i Vigili del fuoco del Comando cittadino sono intervenuti per un rogo divampato in un appartamento, originatosi dalla cucina. Nell’incendio ha perso la vita un uomo di 78 anni, il cui decesso è stato confermato dal personale del 118. Non si registrano altri feriti. Concluso l’intervento, sul posto è rimasta la Polizia per gli accertamenti del caso.

-Foto xr6/Italpress-

(ITALPRESS).